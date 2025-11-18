La scaletta del concerto di Elisa a Eboli il 18 novembre: il possibile ordine della canzoni al Palasele

È tutto pronto a Eboli, nella provincia di Salerno, per il concerto di Elisa: la cantautrice italiana si esibirà questa sera, martedì 18 novembre, al Palasele. Elisa – nome d'arte di Elisa Toffoli – è tornata a girare l'Italia con il suo nuovo tour, che la sta portando in giro per i palazzetti dello Stivale: oggi tocca a Eboli. Il concerto al Palasele è previsto per le ore 21, mentre l'ingresso al palazzetto del Salernitano sarà consentito a partire dalle ore 19. Sul palco ebolitano, Elisa si esibirà nei suoi più grandi successi – alcuni dei quali ripensati con nuovi arrangiamenti – dai primi, amatissimi brani in lingua inglese, passando per "Luce", canzone che le ha regalato la vittoria del Festival di Sanremo nel 2001.

La possibile scaletta del concerto di Elisa al Palasele di Eboli

Non è stata diffusa una scaletta ufficiale che la cantautrice triestina porterà questa sera sul palco del Palasele di Eboli ma, in base ai concerti che si è lasciata già alle spalle, è possibile stilare un possibile ordine della canzoni che Elisa proporrà ai suoi fan: