La Royal Clipper avvistata tra Sorrento e Amalfi: è la seconda nave a vela più grande al mondo La nave, che fino al 2019 deteneva il primato di imbarcazione a vela più grande al mondo, si trova in questi giorni nello specchio d’acqua tra la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana.

A cura di Valerio Papadia

L'estate non è ancora arrivata, è vero, ma gli ultimi giorni, in Campania, sono stati particolarmente caldi e soleggiati e hanno permesso, ai cittadini ma soprattutto ai tanti turisti, di riversarsi anche nelle mete tipicamente estive, come la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana. Qui, insieme ai turisti, hanno cominciato a fare capolino anche le imbarcazioni di lusso che ogni anno solcano il Tirreno, nel tratto di fronte alla lunga striscia di costa a cavallo tra Napoli e Salerno: ed ecco che, infatti, nelle ultime ore, tra Sorrento ed Amalfi, è stata avvistata la Royal Clipper, ovvero una della navi a vela più grandi del mondo.

A bordo può ospitare oltre 200 passeggeri

Lunga 134 metri e larga 16, nel 2001 la Royal Clipper è entrata nel Guinness dei primati come la nave a vela più grande del mondo: nel 2019, però, ha dovuto poi cedere il primato alla Flying Clipper, nave della medesima società, la svedese Star Clippers Ltd. Dotata di cinque alberi, la Royal Clipper può spiegare ben 42 vele, che occupano una superficie complessiva di 5.200 metri quadri; a bordo, invece, ci sono 114 cabine, che possono ospitare fino a 227 passeggeri, oltre a bar, ristoranti, tre piscine e un ponte scoperto. Nonostante l'imbarcazione sia in grado di navigare completamente a vela, dispone anche di due motori diesel Caterpillar da 2.500 cavalli vapore.

Disegnata da Robert McFarlane sul modello di uno scafo in acciaio precedentemente disegnato dall'architetto navale polacco Zygmunt Choren, la Royal Clipper è stata varata nel 2000, ma il modello originario è datato addirittura 1989. Gli esterni sono stati realizzati nel cantiere navale di Danzica, mentre gli interni sono stati rifiniti nel cantiere navale Merwede, nei Paesi Bassi.