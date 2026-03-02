La rosticceria a Mondragone non pagava la corrente: scoperto allaccio abusivo alla rete elettrica

Una serie di controlli volti alla verifica della regolarità delle utenze in esercizi commerciali e abitazioni private quella messa in campo nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo, a Mondragone, in provincia di Caserta, dai carabinieri del locale Reparto Territoriale: durante i controlli, i militari dell'Arma hanno scoperto che una rosticceria della città rubava l'energia elettrica. Nella fattispecie, unitamente al personale tecnico di E-Distribuzione Spa, i carabinieri hanno ispezionato l'attività commerciale che sorge in via Domitiana e hanno certificato la presenza di un collegamento diretto e abusivo del locale alla rete elettrica pubblica: l'energia veniva prelevata senza transitare da un contatore e, quindi, senza registrare i consumi.

Pertanto, al termine dell'attività di controllo, il titolare della rosticceria – un uomo di 62 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine – è stato deferito in stato di libertà per furto di energia elettrica. Anche l'esito del controllo è stato segnalato dai carabinieri alla competente Autorità Giudiziaria, che proseguirà con gli adempimenti di rito.