La relazione online è una truffa, lei si fa dare 40mila euro dalla vittima: denunciata 50enne La vittima è un uomo di 60 anni di Caposele, nella provincia di Avellino, che in circa due anni ha dato oltre 40mila euro alla truffatrice, che credeva innamorata di lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In gergo si chiama "truffa sentimentale": una persona individua la sua vittima e, dopo aver instaurato una relazione online, le paventa problemi economici, facendosi dare ingenti somme di denaro. È quanto accaduto anche a un uomo di 60 anni di Caposele, nella provincia di Avellino, caduto nella trappola di una donna di 50 anni, italiana ma che da circa 20 anni vive negli Stati Uniti, che è stata individuata e denunciata dai carabinieri per truffa aggravata: la donna è riuscita, in circa due anni, a farsi dare dalla vittima oltre 40mila euro.

La donna ha individuato nel 60enne la sua vittima designata e, dopo aver instaurato con lui una relazione sentimentale virtuale e un rapporto di fiducia, ha cominciato a chiedergli dei soldi, paventando una difficile situazione economica e alcuni problemi di salute riguardanti suo figlio. Sfruttando così la fiducia e l'emotività dell'uomo, al quale aveva promesso che presto sarebbe tornata in Italia per iniziare una vita insieme, in circa due anni la 50enne è riuscita a farsi consegnare oltre 40mila euro con piccoli bonifici.

Soltanto dopo due anni il 60enne, dopo aver incontrato il Comandante della stazione dei carabinieri di Caposele, si è confidato con lui e gli ha raccontato il raggiro, di cui ormai si era reso conto. I militari dell'Arma hanno così rintracciato la 50enne, che è stata denunciata a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria.