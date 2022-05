La relazione finisce, rissa tra le famiglie dei due giovani a Eboli: un uomo accoltellato, è grave Il ferito, accoltellato al petto, è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli: sulla vicenda indagano i carabinieri.

Momenti di tensione a Eboli, nella provincia di Salerno, dove due famiglie hanno dato vita a una violenta rissa, nel corso della quale un uomo è stato accoltellato al torace e si trova ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, ad affrontarsi sono stati due gruppi familiari e vicini di casa, nel Rione Pescara: il motivo alla base della violenza sarebbe di natura sentimentale. Pare, infatti, che una giovane, appartenente a una delle due famiglie, abbia interrotto la relazione con il fidanzato, che invece appartiene all'altra famiglia: un torto, a giudizio dei componenti di quest'ultima, che hanno così deciso di affrontare i vicini di casa.

Armati di mazze, bastoni, coltelli e altri oggetti contundenti, i due gruppi famigliari si sono così affrontati in strada: è stato necessario l'intervento dei carabinieri per placare gli animi e mettere fine alla rissa. Durante la colluttazione, però, un uomo è stato accoltellato al torace: soccorso dai sanitari del 118, il ferito è stato ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova in gravi condizioni di salute. Sulla vicenda indagano i militari dell'Arma, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e di individuare i responsabili del grave ferimento dell'uomo.