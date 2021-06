La Reggia Designer Outlet diventa più grande: McArthurGlen, società inglese proprietaria del grande centro commerciale all'aperto che sorge a Marcianise, nella provincia di Caserta, ha stanziato 20 milioni di euro per la costruzione di una nuova area di 5.300 metri quadri, che ospiterà 25 nuovi negozi di brand di moda nazionali e internazionali; l'ampliamento dell'outlet creerà circa 200 nuovi posti di lavoro.

In concomitanza con l'annuncio della costruzione della nuova area, alla fine dello scorso mese di maggio, McArthurGlen ha commissionato un murales al noto artista Jorit, raffigurante il volto di Frida Kahlo: l'opera sarà ospitata dalla Reggia Outlet fino al prossimo novembre, quando poi verrà donata a Medici Senza Frontiere.

"La nostra mission è l’esperienza finale del cliente. Vogliamo essere leader e innovatori di settore. Nonostante il momento delicato, abbiamo continuato a spingere. L’Italia in particolare è un Paese importantissimo per noi perché catalizzatore di flussi turistici" ha spiegato Donatella Doppio, regional director Italy di McArthurGlen, in una intervista a MFF. "Una grande opportunità in termini di occupazione e sviluppo. Ci saranno circa 200 nuovi posti di lavoro generati" ha ribadito la manager.