La Reggia Outlet inaugura una nuova area: martedì 19 ottobre aprono altri 26 negozi A partire dalle 9.45 di martedì 19 ottobre, alla Reggia Designer Outlet di Marcianise, Caserta, sarà inaugurata la nuova area, già anticipata qualche mese fa, di 5.300 metri quadri. Saranno 26 i negozi che apriranno i battenti, sul totale dei 30 store previsti: gli altri quattro apriranno nel corso dei prossimi mesi.

A cura di Valerio Papadia

La Reggia Designer Outlet

Tutto pronto a La Reggia Designer Outlet di Marcianise, nella provincia di Caserta, per l'inaugurazione della nuova area commerciale – 5.300 metri quadri – annunciata già mesi fa da McArthurGlen, la società britannica proprietaria del grande centro commerciale a cielo aperto: domani, martedì 19 ottobre, a partire dalle 9.45 apriranno i battenti 26 dei 30 nuovi negozi previsti; gli altri quattro apriranno nel corso dei prossimi mesi. Tra i nuovi store in cui sarà possibile fare shopping a partire dal 19 ottobre, un nuovo negozio Adidas (già presente all'interno de La Reggia Outlet), Original Marines, Armata di Mare, Intrend-Diffusione Tessile, Robe di Kappa, U.S. Polo Assn. e tanti altri.

L'ampliamento de La Reggia Outlet, come detto, era stato annunciato mesi fa da McArthurGlen: in concomitanza, era stato svelato anche il murales del noto street artisti Jorit raffigurante il volto della pittrice messicana Frida Khalo. L'opera sarà ospitata all'interno dell'Outlet fino al prossimo mese di novembre, quando sarà poi donata all'associazione umanitaria Medici Senza Frontiere. Circa 200 i nuovi posti di lavoro creati.

"La nostra mission è l’esperienza finale del cliente. Vogliamo essere leader e innovatori di settore. Nonostante il momento delicato, abbiamo continuato a spingere. L’Italia in particolare è un Paese importantissimo per noi perché catalizzatore di flussi turistici" aveva spiegato, in occasione dell'annuncio della nuova area, Donatella Doppio, regional director Italy di McArthurGlen.