La Rai presenta i palinsesti a Napoli, cambia il dispositivo traffico su via Marina e via Medina Dispositivo di traffico ad hoc per via Marina e via Medina in vista della presentazione dei palinsesti televisivi della Rai a Napoli: il piano di Manfredi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Rai presenta i nuovi palinsesti a Napoli, e per l'occasione il Comune ha deciso di varare un dispositivo traffico ad hoc. Da vedere come questo si incastrerà con lo sciopero dei trasporti previsto proprio per domani 7 luglio, data di presentazione dei palinsesti. Il dispositivo traffico riguarderà in particolare via Medina e via Nuova Marina, come spiegato dall'apposita ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi. La presentazione dei nuovi palinsesti Rai è prevista per le 12 di venerdì 7 luglio, all'interno degli studi Rai di Napoli. La conduzione è stata affidata all’attore comico Fabrizio Biggio e alla modella e conduttrice radio Ema Stokholma, mentre la replica andrà in onda giovedì 13 luglio alle 23.30 su Rai Due.

Per questi motivi, fa sapere Palazzo San Giacomo, è stato deciso di istituire, per il giorno 6 luglio 2023, dalle ore 16:00 alle ore 00:00, e comunque fino a cessate esigenze, le seguenti modifiche alla circolazione: