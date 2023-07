Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero a Napoli il 7 luglio 2023: gli orari Eav e Anm per metro, bus e funicolari Sciopero dei trasporti venerdì 7 luglio 2023 a Napoli per 24 ore. A rischio bus, metro, funicolari. Le fasce e le corse garantite da Anm ed Eav.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Venerdì 7 luglio 2023 è in programma a Napoli uno sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici Eav e Anm: a rischio bus, metro, tram, ma anche funicolari e linee vesuviane. A indire lo sciopero Confail – Faisa, che chiedono maggiori diritti per i lavoratori. Eav ed Anm hanno anche comunicato le fasce di garanzia delle corse.

Le motivazioni dello sciopero del 7 luglio a Napoli

Tra le motivazioni dello sciopero indetto dai sindacati ci sono "la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto", ma anche "la sicurezza sul lavoro, l’orario, l'organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione". Le sigle che hanno indetto lo sciopero sono Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro e Federazione Autonoma Italiana Sindacato Autoferrotranvieri (Confail – Faisa).

Gli orari di Cumana, Circumvesuviana e altri mezzi Eav

Queste le corse garantite da parte della Circumvesuviana, come comunicato dall'Ente Autonomo Volturno:

Prime partenze garantite (fascia operatività servizio dalle ore 6:17 alle ore 08:03)

da Napoli per Sorrento 06:18

da Napoli per Sarno: 06:22

da Napoli per Baiano: 06:26

da Napoli per Poggiomarino: 06:26

da Nola per Baiano: 06:54

per Napoli da Sorrento: 06:26

per Napoli da Sarno: 06:38

per Napoli da Baiano: 06:56

per Napoli da Poggiomarino: 06:32

per Napoli da Torre Annunziata: 07:31

Ultime partenze garantite (fascia operatività servizio dalle 6.17 alle 8.03)

da Napoli per Sorrento 07:30

da Napoli per Sarno 07:34

da Napoli per Baiano 08:02

da Napoli per Poggiomarino 07:02

da Napoli per Torre Annunziata 07:44

per Napoli da Sorrento 07:38

per Napoli da Sarno 07:14

per Napoli da Baiano 07:44

per Napoli da Poggiomarino 07:44

per Napoli daTorre Annunziata 07:57

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32)

da Napoli per Sorrento 13:30

da Napoli per Sarno 13:34

da Napoli per Baiano 13:38

da Napoli per Poggiomarino 13:38

per Napoli da Sorrento 13:38

per Napoli da Sarno 14:26

per Napoli da Baiano 13:44

per Napoli da Poggiomarino 13:44

per Napoli da Torre Annunziata 13:21

Ultime partenze garantite prima dello sciopero (fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32):

da Napoli per Sorrento 17:06

da Napoli per Sarno 17:10

da Napoli per Baiano 16:02

da Napoli per Poggiomarino 16:38

da Napoli per Torre Annunziata 17:13

per Napoli da Sorrento 17:14

per Napoli da Sarno 16:50

per Napoli da Baiano 16:56

per Napoli da Poggiomarino 17:20

Le fasce di garanzia Anm per metro, bus e funicolari

