La processione dei battenti "chiude" i Riti Settenali di Guardia Sanframondi Si sono chiusi oggi i Riti settennali di penitenza in onore dell'Assunta a Guardia Sanframondi, nel Beneventano: prossimo appuntamento dal 18 al 24 agosto 2031.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto Facebook / Vincenzo De Luca

Si è tenuta quest'oggi, a Guardia Sanframondi nel Sannio, la grande Processione che ha chiuso i Riti settennali di penitenza in onore dell'Assunta: il prossimo appuntamento è previsto per il 2031, dal 18 al 24 agosto, ovvero come da tradizione a partire dal primo lunedì successivo al 15 agosto (che nel 2031 cadrà di venerdì) e fino alla domenica successiva.

Anche in questa edizione, sono arrivate decine di migliaia di persone per assistere all'evento: dai sanniti "emigrati" e che rientrano appositamente per seguire i Riti, ai turisti veri e propri che da tutta Italia e non solo sono attratti dal fascino di una tradizione secolare come appunto i Riti settennali di penitenza in onore dell'Assunta, che affondano le proprie radici chi dice agli albori del Cristianesimo e chi nel tardo Medioevo.

Ad assistere alla grande processione di oggi c'era anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (Partito Democratico), che ha pubblicato anche alcune foto sui propri canali social. "A Guardia Sanframondi ho assistito oggi alla processione dei Riti settennali di penitenza, evento che si rinnova da quattro secoli ogni sette anni", ha spiegato De Luca, che ha parlato di "una tradizione religiosa che alla ritualità unisce la grande partecipazione dei fedeli, in duecentomila anche quest’anno, che assistono a una processione di grande suggestione, che ripropone domande semplici ma allo stesso tempo complesse. È sicuramente", ha proseguito De Luca, "un modo per esprimere il bisogno di sacro, di divino, per trovare un contatto con i valori fondamentali della vita, della religiosità, che toccano tutti noi. Ovviamente un evento anche di grande folklore, di grande attrazione turistica. Partecipazione, mistero, grande suggestione", ha concluso il presidente della Regione Campania.