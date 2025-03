video suggerito

Lavori sulla Telesina, il ministro Salvini: “Il cantiere per il primo lotto sarà avviato entro l’estate” Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, nell’ambito di un question time alla Camera dei Deputati chiesto da Forza Italia, ha risposto sui lavori di ammodernamento della Statale Telesina, nella provincia di Benevento e parte della provincia di Caserta. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I lavori di ammodernamento sulla Strada Statale Telesina, in provincia di Benevento (e parte in provincia di Caserta), dovrebbero iniziare a breve. È quanto ha annunciato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini nel corso di un question time alla Camera dei Deputati chiesto dall'onorevole di Forza Italia Francesco Maria Rubano. Il ministro Salvini ha infatti specificato che il cantiere per il primo lotto dei lavori sulla Telesina, ovvero quelli che interesseranno il tratto tra San Salvatore Telesino e Benevento, sarà avviato entro l'estate 2025.

L'interrogazione del deputato Rubano, però, riguardava più nello specifico il secondo lotto, ovvero quello del tratto tra San Salvatore Telesino e Caianello. "Riguardo al secondo lotto – ha risposto Salvini in aula – confermo che è stato predisposto il progetto definitivo dell'opera da parte di Anas ed è in corso di avvio la conferenza dei servizi sul progetto definitivo. Una volta conclusa la conferenza dei servizi, che coinvolgerà tutti gli enti territoriali, sarà definito il cronoprogramma delle fasi successive".

Rubano: "Risposta ministro è stata esaustiva"

Al termine del question time sui lavori di ammodernamento della Telesina, il suo fautore, come detto l'onorevole di Forza Italia Francesco Maria Rubano, si è dichiarato soddisfatto della risposta di Salvini. "La risposta del ministro è stata esaustiva e positiva: per il primo lotto i lavori stanno per partire, mentre per il secondo lotto è stata completata la progettazione definitiva, segno che si sta procedendo con determinazione a realizzare l'intera arteria. Questo è un risultato concreto che porterà benefici economici e logistici al Sannio, al Casertano e all'intera Regione Campania".

"Continuerò ad impegnarmi – ha concluso l'onorevole Rubano – sensibilizzando il ministero competente per il tramite del Vice Premier Antonio Tajani e del Sottosegretario Tullio Ferrante, affinché si finanzi il secondo lotto e per procedere rapidamente alla costruzione di questa infrastruttura strategica, cruciale per il rilancio del territorio".