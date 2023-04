La prima Barbie con Sindrome di Down, Trapanese: “Giorno speciale per Alba e tutti i bimbi come lei” Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli e papà di Alba, bimba affetta da Sindrome di Down, ha parlato della prima Barbie dedicata proprio a chi è affetto dalla malattia.

A cura di Valerio Papadia

La Mattel ha lanciato la prima Barbie dedicata ai bimbi affetti da Sindrome di Down. Una scelta chiara, di inclusività, dell'azienda che produce la bambola più iconica al mondo. Il lancio è stato accolto con entusiasmo da Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli e padre di Alba, una bimba affetta proprio da Sindrome di Down: Trapanese, in un post sui social in cui mostra Alba che gioca con la nuova Barbie, ha voluto sottolineare quanto la scelta di Mattel sia significativa e importante per lei e per tutti i bimbi affetti dalla malattia. L'assessore ha scritto:

Oggi è un giorno speciale per Alba e per i bambini come lei! Barbie ha fatto un regalo incredibile per tutti, quello di realizzare una Barbie con la sindrome di Down. È molto importante per i bambini sentirsi accolti nel gioco e riconoscersi in esso. Alba subito si è riconosciuta nella nuova Barbie ed ha voluto giocare creando tante avventure

Trapanese, poi, continua il suo post: