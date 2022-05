La portaerei militare Usa Truman è a Napoli. De Magistris: “Con me sindaco l’avremmo impedito” L’ex sindaco di Napoli polemizza con i militari Usa: “Non li vogliamo qui, hanno armamenti nucleari, quando ero sindaco vietammo l’approdo nel Golfo”. In realtà le cose stanno diversamente.

A cura di Ciro Pellegrino

La portaerei militare degli Stati Uniti d'America classe Nimitz USS ‘Harry S. Truman' (CVN 75) è approdata nel golfo di Napoli per una sosta programmata in porto martedì 10 maggio. L'enorme nave è distintamente visibile e distinguibile nel Golfo partenopeo e ovviamente oggetto di foto, seppur da lontano, per chi transita sul Lungomare Caracciolo.

Non piace ad una parte della politica napoletana l'approdo della portaerei Usa: l'ex sindaco della città, Luigi De Magistris, attacca l'attuale sindaco Gaetano Manfredi per non aver levato una voce contro l'arrivo della nave militare statunitense:

Nel golfo di Napoli è giunta la portaerei USA Truman con armi nucleari. Durante il mio mandato di Sindaco di Napoli, con una delibera storica, dichiarammo il porto di Napoli ed il suo golfo denuclearizzato e che, quindi, tutte le navi e i sottomarini a propulsione nucleare non avrebbero potuto farne accesso. Delibera sicuramente simbolica, ma che evidenzia come la sovranità del nostro Paese sia limitata e che siamo subalterni alla Nato.

In realtà non è corretto dire che la Truman abbia «armi nucleari»: si tratta di una portaeri a propulsione nucleare. Ovvero sfrutta un reattore nucleare che opera la conversione dell'energia del combustibile in energia elettrica. Gli armamenti in dotazione sono missili Sea Sparrow, missili terra-aria RIM-116 e cannon i anti-missile Phalanx. Le portaerei sono strategiche soprattutto per la loro capacità di portare elicotteri e caccia: 90 in tutto i mezzi aerei trasportati dalla Truman.

«Le portaerei con armi di distruzione di massa non sono gradite, devono rappresentare il passato non il futuro del nostro pianeta. Il nostro mare è di pace, non di guerra» conclude la sua nota De Magistris che nel 2018 firmò una delibera con la quale avrebbe voluto vietare l'approdo a Napoli di sommergibili militari. L’atto tuttavia non è mai stato valido né operativo: non è mai stato ratificato dal governo e la Capitaneria (cui il sindaco si è rivolto) non ha alcuna competenza, essendo questione che riguarda il ministero della Difesa.

La portaerei Truman / ph. USS Harry S. Truman

Intanto oggi un gruppo di marinai della Truman, del Carrier Air Wing (CVW) 1, del Destroyer Squadron (DESRON) 28, e del Carrier Strike Group (CSG) 8 parteciperanno ad una ttività di pulizia e manutenzione dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, il secondo in ordine di grandezza dell’Impero Romano.