C'è il ministro Fitto a Napoli e De Luca si presenta al convegno per "stanarlo" sui Fondi Coesione De Luca e Fitto, ennesimo dialogo fra sordi sui Fondi Coesione e Sviluppo. E resta lo scontro istituzionale governo-Regione Campania.

Vincenzo De Luca non difetta in faccia tosta e spirito d'iniziativa. Appena ha saputo che il ministro per le Politiche di coesione, Raffaele Fitto, l'odiato responsabile dei fondi che non arrivano alla Regione Campania, sarebbe venuto a Napoli si è presentato ad un convegno per "stanarlo". E lo show è servito. Breve premessa: tra Campania e Governo Meloni c'è un enorme scontro sui Fondi Coesione e Sviluppo.

De Luca ha fatto ricorso al Tar e il tribunale amministrativo gli ha dato ragione: oggi, 5 aprile, scadevano i termini del Tar Campania che aveva prescritto al ministero di Fitto di concludere il procedimento sull'accordo per i Fondi, pena l'istruzione di un commissario. E il ministero ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. De Luca è sceso in piazza per protestare, ha attaccato chiunque pur di cambiare questo stato di cose, ma non è accaduto.

Oggi nelle Gallerie d'Italia (l'ex Banco di Napoli) al convegno "Dove l'Europa incontra il Mediterraneo" promosso dalla fondazione Merita, il presidente della Regione Campania si è presentato nonostante il suo nome non comparisse nell'elenco dei presenti. Fitto aveva già parlato, i due si sono freddamente stretti la mano e il ministro è andato via.

De Luca ha preso la parola e si è scatenato; ad un certo punto il presidente della fondazione, Claudio De Vincenti, ha tentato di arginarlo: «Lei è molto efficace, ma tenga conto che il suo è un fuoriprogramma e ci tengo anche a sottolinearlo. È un fuoriprogramma, quindi deve finire».

Cosa ha detto De Luca? Ha ironizzato: «"Siamo stati a un passo dal realizzare un confronto diretto con il ministro Fitto. Non ce l'abbiamo fatta per pochi minuti, ma capiterà n qualche modo». Il tutto, mentre a margine dell'intervento Fitto ai giornalisti negava qualsiasi scontro: «Un problema con la Campania? Io non ho problemi con nessuno. Abbiamo sottoscritto gli accordi con 17 regioni e avendo sottoscritto 17 accordi mi sembra che il problema non ci sia. ».

Insomma, un dialogo (a distanza) tra sordi: nella sua solita diretta del venerdì De Luca rincara: «Va ancora avanti la battaglia da molti mesi per lo sblocco di 6 miliardi per la Campania dai Fondi sviluppo e coesione. Oggi è stato a Napoli il ministro Fitto e mi auguravo di poter avere un confronto diretto con lui sul fondo, ma non è stato possibile».