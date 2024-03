La pizzeria “Da Michele” apre una nuova sede a Forcella: si potrà prenotare, niente più file L’antica pizzeria apre una nuova sede, la seconda a Napoli, a pochi passi da quella storica. Nella nuova pizzeria si potrà prenotare: niente più file chilometriche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da anni, ormai, l'Antica Pizzeria Da Michele è sinonimo di pizza napoletana nel mondo, dal momento che ci sono sedi in ogni angolo del globo. A Napoli, però, la storica pizzeria aveva sempre tenuto fede alla tradizione: una sola sede, quella storica di via Sersale, a Forcella, dove si servono da decenni soltanto margherita e marinara e dove, soprattutto, chi prima arriva meglio alloggia; per gustare la tradizionale pizza a ruota di carro si fa la fila, a volte chilometrica, e si attendono ore. Tutto questo, però, sta per cambiare: Da Michele, infatti, sta per aprire una nuova sede a Napoli.

Niente più file, nel menù una scelta più ampia di pizze

La seconda sede partenopea dell'antica e storica pizzeria aprirà a pochi passi da quella storica, nella stessa via Sersale, nei locali che un tempo ospitavano quello che fu il ristorante Mattozzi. La novità più importante, però, è che nella nuova pizzeria si potrà prenotare: non ci sarà più, dunque, la fiumana di persone che contraddistingue, anche nei giorni feriali, la storica pizzeria di Forcella.

La nuova sede della pizzeria Da Michele, inoltre, sarà rinnovata anche nel menù: la scelta delle pizze verrà ampliata e si potrà scegliere non soltanto tra le classiche margherita e marinara, come accade invece nel locale storico.