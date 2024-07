video suggerito

La Piscina Mirabilis a Bacoli chiude al pubblico per lavori fino a data da destinarsi La suggestiva cisterna romana che sorge a Bacoli e che fa parte del Parco Archeologico dei Campi Flegrei chiuderà, a partire dal 15 luglio, a causa di lavori di restauro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Piscina Mirabilis a Bacoli (Napoli)

Chiude al pubblico, a partire dal 15 luglio e fino a data da destinarsi, la Piscina Mirabilis, grande e suggestiva cisterna romana che sorge a Bacoli, nella provincia di Napoli, e che fa parte del Parco Archeologico dei Campi Flegrei: la chiusura è dovuta a lavori di restauro del sito archeologico, la cui durata non è ancora nota.

L'annuncio è arrivato proprio oggi dai canali social ufficiali della Piscina Mirabilis, che ha comunicato: "Cari amici visitatori, con profondo dispiacere vi annunciamo che questo sarà l'ultimo weekend in cui sarà possibile visitare la Piscina Mirabilis insieme a noi. Dal prossimo 15 luglio, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei avvierà dei lavori di restauro all'interno del Sito che, pertanto, resterà chiuso fino a data da destinarsi".

Piscina Mirabilis, la seconda più grande cisterna romana al mondo

Molto apprezzata e visitata, negli ultimi anni anche location per film e serie tv, la Piscina Mirabilis è stata costruita, o sarebbe meglio dire scavata nel tufo, in epoca Augustea: originariamente utilizzata per la raccolta di acqua potabile, si tratta della seconda cisterna romana più grande al mondo, dopo quella della Basilica di Istanbul; serviva per approvvigionare d'acqua i marinai delle navi della Classis Misenensis, la flotta della Marina Militare romana di stanza nel porto di Miseno.