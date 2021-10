La piccola Vittoria conclude il ciclo di chemioterapia: festa all’ospedale Santobono È stato lo stesso ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli a pubblicare sui propri profili sociale il video della piccola Vittoria che, dopo aver concluso il suo ciclo di chemioterapia, sfila nel corridoio del nosocomio, applaudita e festeggiata dal personale sanitario che l’ha avuta in cura, tra la commozione generale.

A cura di Valerio Papadia

Quasi nessuno è riuscito a tenere a freno la commozione all'ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli, dove la piccola Vittoria ha concluso il suo ciclo di chemioterapia. E allora, in reparto è scattata la grande festa: Vittoria ha "sfilato" nel corridoio dell'ospedale, in fondo al quale è stato posto un grande nastro, che la bambina ha tagliato, a simboleggiare il traguardo raggiunto. Vittoria è stata salutata e festeggiata dal personale sanitario che l'ha avuta in cura e che, come detto, si è lasciato andare a qualche momento di commozione.

Il video della festa per Vittoria è stato condiviso sui profili social dell'ospedale Santobono-Pausilipon. "Pronti per il video più meraviglioso che vedrete oggi??? – si legge -. La nostra piccola, dolcissima Vittoria, dopo un lunghissimo periodo di cure, ha finalmente terminato il suo protocollo di Chemio!!! Un traguardo importantissimo che non potevamo non festeggiare con lei! Lacrime di commozione a fiumi…".

Non è la prima volta che sui canali social dell'ospedale pediatrico partenopeo viene documentata la fine del periodo di cure, spesso lungo, a cui si sottopongono alcuni dei piccoli pazienti. Nel mese di giugno aveva collezionato tantissime condivisioni e commenti il video della piccola Raffaella che, al termine delle cure oncologiche, all'esterno dell'ospedale, si esibiva in un balletto sulle note della canzone "Jerusalema". Qualche mese più tardi, lo scorso settembre, l'ospedale Santobono-Pausilipon ha reso noto anche il primo giorno di scuola della bambina, accolta dagli applausi dei piccoli compagni di classe e delle maestre.