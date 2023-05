La piccola Mariarosaria, operata al cuore a Boston, è tornata a casa 43 giorni dopo l’intervento Torna a casa la piccola Mariarosaria, operata al cuore a Boston. Per raggiungere i fondi necessari all’intervento mobilitazione in tutta la provincia di Napoli,

A cura di Redazione Napoli

È stata accolta dai suoi cari e dai compagni di classe la piccola Maria Rosaria, 8 anni, che 43 giorni fa, a inizio aprile, era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per correggere la malformazione cardiaca che l’accompagnava dalla nascita. L'operazione, durata circa 9 ore, che ha previsto anche l'impianto di un pacemaker, è stata effettuata negli Stati Uniti, al al Boston Childrens Hospital, dall'equipe medica guidata dal cardiochirurgo Pedro Del Nido, un luminare del settore.

La notizia è di dominio pubblico poiché i genitori della piccola hanno chiesto alla cittadinanza di Castellammare di Stabia una ampia mobilitazione che ha coinvolto la provincia di Napoli intera e non solo, allo scopo di raccogliere la cifra necessaria a garantirle l’intervento chirurgico, le spese di viaggio e il soggiorno di oltre un mese a Boston. Per la delicata operazione al Boston Children's Hospital sono stati infatti necessari circa 350mila euro. La bimba ora sarà seguita da specialisti italiani dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma in stretto contatto con gli omologhi statunitensi.