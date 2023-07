Contatore manomesso nella Pasticceria Poppella al Rione Sanità: denunciato il titolare Sia nel laboratorio che nel punto vendita, i carabinieri e il personale Enel hanno scoperto una manomissione del contatore per rubare l’energia elettrica.

A cura di Valerio Papadia

Dalle stelle alle stalle, è il caso di dirlo. Non più di due giorni fa, i locali della Pasticceria Poppella al Rione Sanità, nel cuore di Napoli, hanno ospitato Robert De Niro, attore due volte premio Oscar, che ha voluto assaggiare i famosi "Fiocchi di neve", fiore all'occhiello della proposta dolciaria offerta dalla nota attività commerciale. Nemmeno 48 ore dopo, il titolare della pasticceria è stato denunciato perché scoperto a rubare l'energia elettrica.

Tutto è nato da una telefonata dell'Enel al 112: secondo gli ispettori, c'era da effettuare un controllo a un laboratorio di pasticceria che si trova in via Mario Pagano, nel cuore della Sanità. Si tratta del laboratorio della Pasticceria Poppella, nel quale il personale Enel e i carabinieri della stazione Stella hanno riscontrato una manomissione del contatore e del lettore di potenza. I controlli si sono estesi anche al punto vendita della pasticceria, in via Arena alla Sanità, dove i militari dell'Arma hanno riscontrato le stesse manomissioni.

Pertanto, al termine dell'ispezione effettuata dal personale Enel, i carabinieri hanno denunciato il titolare dell'attività – un uomo di 48 anni – per il furto aggravato dell'energia elettrica.