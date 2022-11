La parmigiana di melanzane è un brodo: lo chef Valerio Braschi reinventa il piatto napoletano Lo chef, patron del ristorante romano 1978, è noto per le sue ricette innovative: questa volta, ha “ridotto” la parmigiana di melanzane, facendola diventare un brodo.

A cura di Valerio Papadia

Valerio Braschi ne ha fatta di strada da quando giovanissimo, nel 2017, ha vinto la sesta edizione di MasterChef Italia, il talent show culinario più famoso del nostro Paese: da allora sono arrivati premi e riconoscimenti, non soltanto di critica, ma anche di pubblico, nel suo ristorante di Roma, il 1978.

Come nel programma, anche nella sua cucina il giovane chef romagnolo, negli anni, si è contraddistinto per la sua voglia di innovare, di superare alcuni stilemi legati alla cucina, pur rimanendo in qualche modo legato alla tradizioni. Una delle ultime creazioni di chef Braschi è destinata, come spesso accade con il giovane talento della cucina, a far discutere: si tratta di una parmigiana di melanzane, che lo chef ha "ridotto", facendola diventare un brodo.

Lo chef presenta la sua parmigiana di melanzane

È stato proprio lo chef romagnolo, qualche giorno fa, a presentare il piatto sui suoi canali social:

Dalla mia passione per i brodi ho ricreato lo stesso gusto della classica parmigiana di melanzane però in versione liquida… Il piatto si compone di un brodo di melanzane fritte con estrazione prima a 70° e successivamente a 2°, brodo di pomodori arrosto composto da pomodorini arrosto, in infusione in acqua di pomodori a 2° per 24h, brodo di provola affumicata e olio al basilico… In bocca è uno spettacolo

L'origine della parmigiana di melanzane

La parmigiana di melanzane, per chi è napoletano, è un piatto legato alla tradizione e alla famiglia, visto che è associato alle nonne, che tramandano di generazione in generazione la propria ricetta. Oltre a Napoli, però, anche in Sicilia e in Emilia-Romagna rivendicano la paternità del piatto.

La prima testimonianza della parmigiana di melanzane arriva però proprio da Napoli: ve n'è traccia nel libro "Cuoco galante" scritto nel 1733 da Vincenzo Corrado, cuoco delle più importanti famiglie aristocratiche della città. Testimonianza di una versione più simile a quella recente è invece quella fornita, nel 1839, in un libro del cuoco napoletano Ippolito Cavalcanti.