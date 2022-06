La moglie lo lascia, lui cosparge di benzina la porta di casa delle figlie per costringerla a tornare Accade a Materdei, nel cuore di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 67 anni, accusato di atti persecutori e tentato incendio.

A cura di Valerio Papadia

Non riusciva ad accettare che, da circa un mese, la moglie lo avesse lasciato, andando via di casa. E allora, ennesimo atteggiamento violento e tossico, un uomo di 67 anni ha pensato di recarsi a casa delle sue due figlie, dove pensa si sia temporaneamente trasferita la moglie, e di cospargere la porta d'ingresso con della benzina, minacciando di appiccare un incendio se la donna non fosse tornata con lui. Fortunatamente, le due figlie hanno capito le intenzioni del genitore e hanno allertato il 112: sul posto, in via salita San Raffaele, a Materdei, nel cuore di Napoli, sono tempestivamente intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo e quelli della stazione Stella, che hanno fermato il 67enne prima che potesse dare fuoco alla porta dell'abitazione. L'uomo è stato così arrestato per atti persecutori e tentato incendio: portato nel carcere di Poggioreale, è in attesa dell'udienza di convalida.

Alto Impatto a Secondigliano

Ancora i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, hanno eseguito un servizio cosiddetto Alto Impatto a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale della città. Nell'ambito delle operazioni, i militari dell'Arma hanno controllato 62 persone e 35 veicoli, elevando 33 sanzioni al Codice della Strada per un totale di 23mila euro, la decurtazione di 50 punti dalla patente e 13 scooter sequestrati. Durante l'Alto Impatto a Secondigliano, inoltre, i carabinieri del Nas hanno controllato due esercizi commerciali del quartiere: per i due responsabili sono state elevate diffide che, se non sanate, porteranno a sanzioni pecuniarie di circa 8mila euro.