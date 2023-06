La moglie lo denuncia, lui la raggiunge a casa della madre e prova a sfondare la porta Appena 4 giorni la moglie lo aveva denunciato per maltrattamenti: il compagno 38enne quest’oggi ha tentato di sfondare il portone minacciandola di morte.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La moglie lo denuncia per maltrattamenti, lui appena quattro giorni dopo prova a sfondare la porta di casa della madre della donna, dove si era rifugiata. La vicenda è accaduta a Sant'Antonio Abate, nel Napoletano. L'uomo, raggiunto dai carabinieri prima che riuscisse ad entrare in casa, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento, e si trova ora nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. La donna, per fortuna, non ha riportato danni fisici, ma tanta è stata la paura.

Tutto è accaduto nella giornata di ieri. La donna aveva denunciato, appena quattro giorni fa, diversi episodi di maltrattamenti da parte del marito, che duravano da circa un anno e tutti dettati da una presunta "gelosia" che lo stava rendendo sempre più pericoloso. E così si era fatta forza, ed era andata dai carabinieri a denunciarlo: il suo caso era stato bollato come un "codice rosso", e la donna era andata a vivere dalla madre per timore di rappresaglie. Ma il 38enne, compagno della donna, non si era dato per vinto, ed anzi, ha iniziato a chiedere un "chiarimento" alla compagna. E così in forte stato di agitazione si è presentato quest'oggi sotto casa, pretendendo di salire. La donna non gli ha aperto, e l'uomo ha iniziato a perdere il controllo, minacciandola di morta e tentando di sfondare il portone d'ingresso dell'abitazione. Nel frattempo, la compagna ha subito chiamato i carabinieri, che poco dopo lo hanno bloccato, mentre era ancora intento a cercare di rompere il portone d'ingresso. Arrestato, si trova ora a Poggioreale in attesa di giudizio: deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento