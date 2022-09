La metro Linea 1 funziona a metà per 3 giorni a Napoli: i macchinisti fanno gli scrutatori alle Elezioni Sospesa la tratta Dante-Garibaldi della metro Linea 1 nei giorni 24, 25 e 26 settembre. Anm: “Manca il personale di stazione. Impegnati sui seggi alle elezioni”

A cura di Pierluigi Frattasi

La metropolitana Linea 1 sospenderà la tratta piazza Dante-piazza Garibaldi da domani, sabato 24 settembre 2022 a lunedì 26 settembre, a causa delle elezioni politiche di domenica. Il motivo? Manca il personale per mantenere aperte le stazioni del metrò. Gli agenti di stazione sono in congedo elettorale, impegnati, infatti, come rappresentanti di lista o scrutatori e presidenti di seggio negli uffici elettorali. A comunicare il disservizio è stata la stessa Anm, l'azienda della mobilità di Napoli, con un avviso interno, dal titolo "Limitazione tratta Piscinola-Dante della metropolitana Linea 1 nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2022".

Anm: "Sospesa tratta Dante-Garibaldi per elezioni"

Cose c'è scritto nell'avviso interno dell'Anm? "Per mancanza di personale di stazione – comunica l'azienda dei trasporti al personale – impegnato nelle operazioni elettorali, il servizio metropolitano Linea 1 nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2022 sarà limitato alla tratta Piscinola-Dante". Sarà sospesa la circolazione dei treni sulla tratta da Dante a Garibaldi.

Nei giorni di sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 sulla tratta attiva di Piscinola-Dante, quindi, le prime corse saranno da Piscinola alle ore 6,00 e da Dante alle 6,28. Mentre le ultime corse saranno da Piscinola alle 22,30 e da Dante alle 23,10.

Leggi anche Salvini ora promette che se andrà al governo eliminerà il canone Rai

Resterà aperto il corridoio di interscambio al Museo con la Linea 2. Il metrò sarà vigilato dalle guardie giurate.

Usb: "Congedi elettorali sono diritto dei lavoratori"

"Il diritto di usufruire di congedi elettorali – afferma Marco Sansone (Usb) – non può essere violato. Detto questo, trovo come al solito vergognoso che l'ANM (e non solo l'ANM) "giustifichi" i disservizi della metropolitana Linea 1 attribuendo la responsabilità a coloro i quali saranno impegnati nei seggi elettorali. La metropolitana Linea 1 di Napoli, capiamoci subito, è uno squallore tutti i giorni, non solo durante le elezioni. E le colpe sono prima di tutto delle amministrazioni aziendali e delle amministrazioni politiche".