Dalle stelle del cinema alle sbarre della cella. È la triste parabola di Salvatore Abruzzese, nel 2008 giovane attore del pluripremiato film Gomorra, dove interpretava il piccolo Totò, oggi, purtroppo, arrestato a 26 anni dai carabinieri che l’hanno sorpreso a Scampia a spacciare droga. Salvatore era incensurato fino a questo momento. Continua la maledizione di Gomorra, che in 12 anni ha visto finire nei guai molti dei suoi interpreti. Una lunga scia di reati che vede coinvolti anche gli attori della fortunata serie Tv, ispirata al romanzo di Roberto Saviano.

Nel caso di Salvatore, in arte “Totò” di Gomorra, i carabinieri, appostati in un servizio ad hoc, hanno notato l’uomo aggirarsi all’interno delle “Case dei puffi”, un complesso di edilizia popolare del quartiere nord di Napoli. I militari dell’Arma hanno sorpreso il 26enne mentre cedeva 2 dosi di droga ad altrettanti clienti. I carabinieri sono intervenuti e li hanno bloccati. Scattata la perquisizione, sono state rinvenute e sequestrate dosi di cobret, eroina e cocaina. I “clienti” sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente mentre l’arrestato è stato portato al carcere in attesa di giudizio.

Nel film si faceva sparare col giubbotto antiproiettile

Nel film Gomorra, Salvatore Abruzzese, all’epoca giovanissimo, interpretava il ruolo del piccolo Totò, il bimbo che portava la spesa a Maria nelle Vele di Scampia. Alla fine, il ragazzo sarà costretto a tradire la donna, madre di un esponente del clan rivale dei Di Lauro, attirandola fuori dalla sua abitazione, dove sarà uccisa con un colpo di pistola dai killer degli scissionisti. All'inizio del film, Totò viene iniziato dai camorristi facendosi sparare in petto protetto da un giubbotto antiproiettile.

La "maledizione" di Gomorra tra attori arrestati e reati

Ma sono tanti i personaggi di Gomorra che purtroppo nella realtà hanno avuto spiacevoli incontri con la Giustizia. Si va da Salvatore Russo, finito nei guai per droga nella zona delle Case dei Puffi, a Bernardino Terracciano, accusato di duplice omicidio, che nel film di Garrone interpretava il boss Zì Bernardino. E ancora Pjamaa Azize, pusher nella pellicola, arrestato per lo stesso motivo nel 2015. Una maledizione che sembra proseguire anche con la famosa serie Tv, tra gli ultimi a farne le spese Danielino, nome d'arte di Vincenzo Sacchettino, arrestato nel 2019 per motivi di droga.