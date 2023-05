La lettera di Bono ai fan italiani: “Cantando al Teatro San Carlo rendo onore mio padre” In occasione del suo concerto al Teatro San Carlo di Napoli, Bono ha inviato una lettera a tutti coloro che andranno a vederlo.

A cura di Francesco Raiola

Bono (Pier Marco Tacca/Getty Images)

Mancano pochi giorni allo spettacolo che Bono degli U2 terrà al Teatro San Carlo di Napoli, dove chiuderà il suo tour di "Song of Surrender". Il cantante degli U2, infatti, ha scelto per il 13 maggio il Teatro napoletano come unica tappa italiana come omaggio a suo padre, tenore e amante dell'Opera. E Napoli è in fibrillazione per questo spettacolo, con Bono che è già in città come si vede dai social inondati dalle immagini del cantante che cammina e mangia per le strade.

Bono porterà a Napoli questo spettacolo in cui alternerà il racconto della sua vita ad alcune canzoni che ne hanno segnato la carriera, riviste e riadattate e chissà che non regalerà qualche sorpresa ai fan, ripetendo quella Torna a Surriento che tanto ama. Intanto il cantante ha spiegato il perché della scelta di cantare nel più antico teatro d'opera ininterrottamente attivo al mondo, quello di Napoli, appunto, inaugurato nel 1737.

Nella lettera il cantante scrive: "Cari amici… Sabato sera terminerò il mio tour di Songs of Surrender con uno spettacolo al Teatro San Carlo. Questo significa tantissimo per me. Sto cercando di vivere un sogno, anzi una serie di sogni. Il sogno di tutti i cantanti d'opera (e io non lo sono), un sogno mio, e soprattutto un sogno per onorare il mio defunto padre, Brendan Robert Hewson, che era un bravo tenore".

Bono ha anche chiesto un particolare dress code per chi ha avuto la fortuna di riuscire ad acquistare il biglietto, perché da questo tour trarrà un film: "Stiamo girando un film su questo sogno e vorrei chiedere il tuo aiuto per dare vita a questa fantasia. Vi invito, a voi che siete gli europei che si vestono meglio, a uscire con stile e vestirvi bene per la nostra serata all'opera. Abbigliamento formale se ce l'hai. Cravatta nera, se riuscirete ad annodarla. Sono benvenuti perle e diademi. Abito da sera. Abiti scuri, da qualche parte tra Amadeus e 007".

Per chi non è abituato a questa formalità, ma ha un'attitudine più rock, Bono lascia comunque aperta una possibilità più informale: "Comunque, alla fine fai come vuoi. Se hai solo una maglietta nera va bene. Ma se hai un cappello a cilindro e un frac nell'armadio, considera di tirarli fuori. Questa sarà una grande serata. Vieni come non sei. Ci vediamo sabato".