Bono Vox al Teatro San Carlo di Napoli il 13 maggio, biglietti in vendita dal 21 aprile Il leader degli U2 a Napoli il 13 maggio prossimo per “Stories of Surrender”. Vietato l’uso dei telefonini durante lo spettacolo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bono Vox arriva a Napoli per il suo acclamato spettacolo "Stories of Surrender" per un'unica performance nel più antico teatro d'opera del mondo, il Teatro di San Carlo di Napoli, sabato 13 maggio. La vendita dei biglietti sarà aperta a partire dal 21 aprile, alle ore 10,00. Saranno disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Ci sarà un limite di due biglietti acquistabili a persona. Tutti i biglietti acquistati online saranno consegnati il giorno dello spettacolo tramite ritiro di persona presso il box office della sede. I biglietti dovranno essere ritirati da ogni singolo possessore di biglietto presso il botteghino del Teatro San Carlo Napoli il giorno dello spettacolo, presentando un documento d'identità valido.

Abiti da sera e vietati i telefonini

Il leader degli U2 porterà per la prima volta in Italia il suo spettacolo. Bono sarà affiancato dalle musiciste Gemma Doherty (arpa, tastiera, voce) e Kate Ellis (violoncello, tastiera, voce),oltre che dal direttore musicale Jacknife Lee. Lo spettacolo sarà filmato e il pubblico sarà incoraggiato a celebrare gli ambienti storici del Massimo Lirico partenopeo con l'invito a indossare abiti formali per la serata unica di "parole, musica e un po' di follia…" in un luogo davvero straordinario. In sala sarà vietato l'uso dei telefonini. Personale di Yondr (la società ingaggiata a tale scopo) aiuterà gli spettatori a riporre il telefono in una custodia richiudibile che bisognerà conservare per tutta la serata. Entrando nell'area dell'evento, si acconsentirà alle riprese dell'evento e alla loro diffusione, pubblicazione, esposizione o riproduzione.

L'annuncio arriva in concomitanza con il ritorno di Bono – a grande richiesta – al Beacon Theatre di New York per 11 spettacoli che fanno seguito al grande successo riscosso l'anno scorso in Europa e in Nord America di "Stories of Surrender", uno spettacolo che ha lasciato il pubblico e la critica a bocca aperta e che mostra il ruolo di Bono come band leader e attivista, nonché le notevoli vite che si sono intrecciate con la sua. Questa è una vita, viva e molto concreta, sul palco.

Stories of Surrender" è prodotto da Live Nation e diretto da Willie Williams e segna l'uscita di "SURRENDER: 40 Songs, One Story", il libro di memorie best-seller del New York Times e del Sunday Times di Bono – artista, attivista e cantante degli U2. Il libro di memorie vede uno degli artisti più iconici del mondo scrivere per la prima volta su cosa e chi lo ha portato al successo, rivelando allo stesso tempo la sua "…insicurezza infantile, che è la tua unica sicurezza" come artista, e la fede che lo sostiene.

Dove si comprano i biglietti

Per l'evento sarà possibile acquistare un massimo di 2 biglietti a utente/transazione. I biglietti saranno nominativi e verrà riportato quindi, su ognuno di essi, nome e cognome della persona che parteciperà allo show. L’unico metodo di consegna disponibile sarà il ritiro sul luogo dell’evento durante il giorno dello show, non sarà possibile riceverli in anticipo per posta o tramite e-ticket.

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto:

tramite una presale dedicata al Fan Club U2.com dalle 10:00 alle 18:00 di mercoledì 19 aprile

tramite vendita generale su Ticketmaster, Ticketone oVivaticket dalle 10:00 di venerdì 21 aprile

Il ritiro dei biglietti avverrà unicamente sul luogo dell’evento, dalle ore 11:00 alle ore 19:00 del 13 maggio, presso la biglietteria del teatro. Per ritirare il proprio biglietto sarà necessario mostrare un proprio documento d’identità valido (non verranno accettate fotocopie). Ogni biglietto verrà consegnato al singolo partecipante il cui nome è riportato sullo stesso: non sarà possibile quindi per una persona ritirare più di un biglietto, anche se parte dello stesso ordine. L’eventuale cambio nominativo del biglietto potrà avvenire solo il giorno dello show presso la cassa del teatro: il possessore originale del biglietto dovrà presentarsi fisicamente insieme alla persona che lo sostituirà. Entrambi dovranno mostrare un documento d’identità valido (non verranno accettate fotocopie). Se l’acquirente originale non può essere presente, il sostituto dovrà portare (oltre al proprio documento d’identità valido) anche un documento d’identità originale del primo acquirente. Non verranno accettate fotocopie di documenti o deleghe.