La hall dell’hotel va a fuoco durante il taglio della torta al matrimonio: sposo ustionato, soccorsi 200 ospiti

Foto di repertorio

La hall dell'hotel ristorante Kristall di Ariano Irpino (in provincia di Avellino) è andata a fuoco nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre durante una festa di matrimonio. Stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, pare che durante il taglio della torta le fontane luminose accese sul tavolo abbiano sprigionato scintille che, una volta finite sui tendaggi, hanno innescato le prime fiamme. Prima ancora che il personale dell'albergo potesse azionare gli estintori, l'incendio si era già propagato per l'intera sala. L'unico ad aver riportato ustioni e ad aver avuto bisogno del ricovero in ospedale è stato lo sposo, che avrebbe provato a spegnere il rogo, mentre solo alcuni dei circa 200 invitati sono stati soccorsi per una lieve intossicazione da fumo.

L'incidente è avvenuto proprio alla mezzanotte, quando gli sposi avrebbero dovuto baciarsi e tagliare la torta per concludere la giornata di festeggiamenti. Come è possibile vedere da alcuni video che sono stati pubblicati nelle scorse ore sui social, il dolce era stato posizionato su un tavolo, al centro di due fontane luminose. Proprio mentre gli invitati alle nozze avevano iniziato a scattare foto e registrare filmati, alcune scintille sono arrivate fino alla controsoffittatura e ai vicini tendaggi, che in un istante hanno preso fuoco.

Il personale dell'albergo si è attivato per aiutare le persone a mettersi in salvo e hanno allertato i soccorsi. Lo sposo, invece, avrebbe provato a spegnere le prime fiamme, ma è stato investito dall'incendio e ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle mani. Sul posto, gli operatori sanitari hanno valutato le condizioni degli ospiti e solo alcuni di loro hanno avuto bisogno del trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino per lievi intossicazioni. Ad avere la peggio è stato proprio lo sposo, ricoverato.

Insieme ai vigili del fuoco del Distaccamento di Grottaminarda, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Ariano. In poche ore la situazione è tornata sotto controllo, con l'incendio che è stato domato prima che potesse causare ulteriori problemi. Sono ancora da calcolare i danni riportati dall'albergo, anche se senza dubbio saranno ingenti.