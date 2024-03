La gru che sta manovrando tocca i fili elettrici, operaio di 26 anni muore folgorato a Eboli Il giovane operaio, nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, non ce l’ha fatta. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Tragedia sul lavoro oggi, sabato 9 marzo, a Eboli, nella provincia di Salerno: un operaio di 26 anni – originario dell'India, le cui generalità non sono ancora state rese note – è purtroppo morto folgorato. L'incidente si è verificato nel piazzala adibito a parcheggio di un ristorante sulla Strada Provinciale 30: stando a una prima ricostruzione, il 26enne stava manovrando una gru per scaricare alcuni sacchi di mangime per animali quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo pesante ha toccato i cavi dell'alta tensione; l'operaio è stato così investito da una scarica di elettricità di circa 20mila volt.

Il 26enne è stato prontamente soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e da un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale più vicino: l'operaio, purtroppo, è deceduto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio, a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente sul lavoro. Sul luogo della tragedia si sono recati anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Eboli, che hanno avviato tutte le indagini per determinare con precisione la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. Da quanto si apprende, il 26enne era regolare sul territorio italiano; i militari stanno però verificando se avesse tutti i documenti in regola per svolgere quel lavoro.