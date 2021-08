La gamba resta incastrata in un macchinario agricolo: grave un 64enne nel Salernitano L’incidente a Caggiano, nella provincia di Salerno. Il 64enne si trovava in un terreno agricolo quando, per cause ancora in corso di accertamento, una gamba è rimasta incastrata in un macchinario: soccorso dai sanitari del 118 e dalla Protezione Civile, l’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Salerno, dove si trova in gravi condizioni.

A cura di Valerio Papadia

Un grave incidente si è verificato nella giornata odierna a Caggiano, piccola cittadina della provincia di Salerno, dove un uomo di 64 anni è rimasto ferito gravemente in un terreno agricolo. Stando a quanto si apprende, l'uomo si trovava in località San Francesco, al confine tra Caggiano e Salvitelle, quando una gamba è rimasta incastrata, per cause ancora in corso di accertamento, in un macchinario agricolo che stava utilizzando: le urla di dolore del 64enne hanno raggiunto la moglie che, resasi conto di quanto fosse appena capitato, ha allertato i soccorsi. I primi ad arrivare sono stati i volontari della Protezione Civile Gopi di Caggiano e un medico del posto, che si sono adoperati per fermare l'emorragia.

Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina che, insieme ai volontari della Protezione Civile e al medico, ha trasportato a braccia il 64enne fino all'ambulanza, che non ha potuto raggiungere il terreno a causa delle condizioni del sentiero di accesso, molto impervio. È stato poi lo stesso sindaco Lamattina ad accompagnare i sanitari del 118 fino al campo sportivo della cittadina, dove ad attendere il 64enne c'era una eliambulanza, che l'ha trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato ricoverato: le sue condizioni di salute sono giudicate gravi.