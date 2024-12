La Funicolare di Montesanto improvvisamente chiusa al pubblico: serrande abbassate e un cartello all’ingresso

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Nuovi disagi per i napoletani che utilizzano il trasporto pubblico: da circa un paio d'ore, la Funicolare di Montesanto è momentaneamente chiusa e non funzionante, come testimoniano le serrande abbassate e un cartello scritto a mano all'esterno della stazione nel cuore di Napoli. La Funicolare di Montesanto collega l'omonimo quartiere del centro cittadino con via Morghen, al Vomero, in collina, passando per corso Vittorio Emanuele. Anche Anm, l'azienda che gestisce il servizio, ha comunicato sui suoi canali social l'interruzione del servizio, non specificando però né le motivazioni né i tempi di ripristino.

L'interruzione del servizio della Funicolare di Montesanto arriva nello stesso giorno in cui il Comune di Napoli ha annunciato che, entro la fine di questo mese di dicembre, e quindi entro la fine dell'anno, la Linea 6 della metropolitana cittadina, anch'essa gestita da Anm, sarà in esercizio fino alle 20 per 5 giorni a settimana. Attualmente, infatti, l'ultima nata tra le linee della metro di Napoli è in esercizio soltanto fino alle ore 15.