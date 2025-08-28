La Funicolare di Montesanto a Napoli chiusa per guasto

Con degli avvisi all’esterno della stazione e sui social, l’Anm ha informato questa mattina i passeggeri che la Funicolare di Montesanto è chiusa per un guasto.

Le ferie estive stanno per volgere al termine, Napoli sta tornando pian piano a riempirsi di gente, tornata dalle vacanze al solito tran tran. La routine include, purtroppo, anche gli inconvenienti legati al trasporto pubblico, troppo spesso interessato da disservizi. Questa mattina, giovedì 28 agosto, la Funicolare di Montesanto è ferma per un guasto tecnico: questi gli avvisi che campeggiano all'esterno della stazione e sui social dell'Anm, l'Azienda napoletana mobilità che gestisce il servizio.

Non è dato, al momento, conoscere la natura del guasto, né i tempi di ripristino del servizio. "Funicolare Montesanto: interrompe il servizio al pubblico per guasto tecnico" il messaggio di Anm intorno alle 8 di questa mattina. La Funicolare di Montesanto collega, come si evince dal nome, l'omonimo quartiere nel cuore di Napoli (la stazione sorge al limitare della Pignasecca), alla stazione di via Morghen, al Vomero, quartiere collinare del capoluogo campano. I tanti napoletani tornati in città, ma anche i tanti turisti presenti, devono dunque fare i conti stamattina con i disagi collegati alla chiusura della funicolare.