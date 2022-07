La Funicolare di Mergellina in estate chiude nei fine settimana: niente corse il sabato e la domenica

I disagi per i pendolari dell'Anm, l'Azienda napoletana mobilità del Comune di Napoli, continuano: da sabato 16 luglio la Funicolare di Mergellina resta aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, con prima corsa alle 7 e ultima corsa alle 14.10. Dunque chiuderà nei weekend: niente corse sabato né domenica. . Dal lunedì al venerdì dopo le 14 e il sabato e la domenica – fa sapere una nota dell'Anm Napoli – è attiva la linea bus 621 sul percorso Mergellina-Manzoni.

La Funicolare di Mergellina, uno dei quattro impianti funicolari in servizio a Napoli e gestiti da Anm, collega via Manzoni con la zona di Mergellina, attraversando la collina di Posillipo in un percorso tra i più panoramici della città. Lo scorso 19 aprile la linea è rientrata in funzione dopo 2 anni di stop.