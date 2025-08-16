La fregata militare indiana Ins Tamal fa scalo a Napoli, prima di tornare in India

Durante la sosta a Napoli, l’equipaggio della Tamal ha partecipato a incontri con autorità civili e rappresentanti della Marina italiana.

La fregata stealth INS Tamal della Marina indiana ha attraccato il 13 agosto al porto di Napoli, durante il suo viaggio di ritorno verso l'India, dopo la cerimonia di ingresso in servizio avvenuta in Russia lo scorso 1° luglio.

La visita si inserisce nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e India, che nel 2023 hanno elevato i rapporti bilaterali a «partenariato strategico», con particolare attenzione alla cooperazione nei settori della difesa, dell’energia e della tecnologia. Prima di entrare in porto, l’unità indiana ha preso parte a un’esercitazione congiunta (Passex) con la nave anfibia Its Trieste della Marina Militare italiana. Le manovre hanno compreso esercizi di comunicazione, coordinamento e operazioni aeree, con l’obiettivo di migliorare l'interoperabilità tra le due flotte.

Durante la sosta a Napoli, l'equipaggio della Tamal ha partecipato a incontri con autorità civili e rappresentanti della Marina italiana, visite incrociate a bordo delle unità navali e momenti culturali dedicati all’amicizia tra i due Paesi. In città, la fregata ha celebrato anche il 79esimo anniversario dell’Indipendenza indiana, il 15 agosto.

Secondo la Marina indiana, la tappa di Napoli rappresenta «un segnale dell’importanza che l’India attribuisce alle relazioni con l’Italia» e un'occasione per consolidare la cooperazione militare, condividere esperienze e aprire nuovi canali di collaborazione tra le due marine.