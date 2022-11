La frana di Ischia vista dall’alto: Casamicciola divisa in due da un fiume di fango La Protezione Civile dell’Unione Europea ha diffuso oggi una ricostruzione, avvalendosi delle immagini aeree, della frana che ha colpito Casamicciola il 26 novembre.

A cura di Valerio Papadia

Sono impressionanti le immagini diffuse questa mattina dalla Protezione Civile dell'Unione Europea riguardo la frana che ha colpito Casamicciola, sull'isola di Ischia, lo scorso 26 novembre. Grazie alle immagini aeree girate dalla Compagnia Generale di Riprese Aeree per conto di Copernicus Emergency Management Service, la Protezione Civile dell'Ue (EU Civil Protection and Humanitarian Aid) è riuscita a ricostruire il percorso della colata di fango, acqua e detriti dello scorso 26 novembre: Casamicciola è letteralmente stata travolta, e divisa in due, dalla frana.

Le vittime sono 8, i dispersi 4, mentre 290 gli sfollati

Anche la Protezione Civile dell'Unione Europea, nella sua elaborazione, ricorda purtroppo il terribile bilancio della frana di Casamicciola: 8 morti e 4 dispersi, mentre sono 290 gli sfollati e 5 i feriti. E ancora, 5 gli edifici distrutti dalla furia del fango, mentre sono 650 le persone impegnate nei soccorsi tra carabinieri, sanitari, personale della Protezione Civile, vigili del fuoco e volontari.

Tutta la notte e questa mattina, i soccorritori sono al lavoro per ritrovare le 4 persone che ancora mancano all'appello. Ieri, purtroppo, il ritrovamento dell'ultima vittima accertata, l'ottava, Michele Monti, 15 anni: insieme a lui sono morti il fratellino Francesco, 11 anni e la sorellina Maria Teresa, 6 anni; ancora tra i dispersi i genitori. Spezzate anche le vite di Maurizio Scotto Di Minico, 32 anni, della moglie Giovanna Mazzella, 30 e del loro piccolo GiovanGiuseppe, nato appena 21 giorni fa; tra le vittime anche Eleonora Sirabella, 31 anni e Nikolinka Gancheva Blangova, 58 anni.