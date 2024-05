La festa dell’International Street Food Festival a Napoli 2024: il programma con gli eventi e gli orari

video suggerito

Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto a Napoli per l'International Street Food che inizierà stasera, venerdì 31 maggio, e proseguirà fino a domenica 2 giugno 2024 nel cuore cittadino, in Piazza Dante. Tantissimi gli stand che troveranno spazio sotto la statua del Sommo Poeta, per un evento gratuito che permetterà di assaggiare la cucina d'Italia e del Mondo. Birre artigianali, cibo locale e internazionale, tutto lascia intendere un grande successo per la rassegna, come già avvenuto nelle passate edizioni.

Lo street food internazionale a Piazza Dante dal 31 maggio al 2 giugno 2024

Tra gli stand si potrà trovare il tipico street food italiano ed internazionale, ma anche la birra artigianale dei microbirrifici d'Italia e del mondo, oltre a dolci tipici della tradizione italiana ed internazionale. Tutto rigorosamente "da strada": l'evento è gratuito, non ci sarà dunque bisogno di un biglietto o altro. Basterà andare allo stand o agli stand scelti, e quindi acquistare il cibo, i piatti o le bevande prescelte, direttamente alla cassa.

Gli orari del festival del cibo internazionale a Napoli

L'International Street Food prevede tre giorni ad alta intensità. Si parte da stasera, venerdì 31 maggio, dalle 18 alle 24. Sabato 1 e domenica 2 giugno, invece, orari più estesi: si parte dalle 12 e si arriva fino alle 24, orario di punta anche per i tanti turisti arrivati per il primo fine settimana di giugno e che quest'anno coincide anche con la Festa della Repubblica. Dopo la mezzanotte, gli stand resteranno chiusi fino al giorno dopo, mentre lunedì è previsto lo "smantellamento" definitivo e il rientro a casa per ognuno di loro.