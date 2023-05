La festa continua domenica con Napoli-Fiorentina. Ci sarà ancora isola pedonale e blocco auto Scudetto Napoli: verso nuova ordinanza per match con Fiorentina Anche domenica prossima maxi-isola pedonale.

La festa-scudetto di Napoli non si è conclusa con la notte di Udine e l'esplosione di gioia in città. Napoli-Fiorentina in programma domenica 7 maggio allo stadio Maradona è un incrocio di date (contro i toscani il Napoli vinse il suo primo scudetto il 10 maggio 1987) ed è il ritorno della squadra di Spalletti nella sua città, davanti al suo pubblico.

Dunque si prevede un forte afflusso di spettatori anche stavolta. E anche stavolta sarà necessario un maxi-piano traffico per evitare il caos e alleggerire l'impatto di eventuali festeggiamenti in strada. Si va verso una nuova ordinanza con divieto di circolazione delle auto in una maxi isola da Fuorigrotta a piazza Garibaldi. La partita allo stadio Maradona è alle ore 18; tutto sommato il dispositivo traffico messo in piedi dalla giunta guidata da Gaetano Manfredi ha retto. E oggi a Palazzo San Giacomo vertice per stabilire il da farsi.