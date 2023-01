La Feltrinelli di piazza dei Martiri chiude per 6 mesi, l’area bar non riaprirà più Chiude fino a giugno la Feltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli, addio invece al bar interno. Previsto un ampio “restyle” delle aree interne.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Chiude per lavori la libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri, nel cuore del quartiere Chiaia di Napoli. I lavori dureranno circa sei mesi, "salvo il prolungarsi degli stessi". Al contempo, chiude in maniera definitiva l'area bar, da sempre luogo di ritrovo per cittadini e studenti, anche universitari, che nel profondo della libreria spesso vi si ritrovavano per leggere un libro, tra un caffè e un'area wifi gratuita. Stando a quanto si apprende, la Feltrinelli di piazza dei Martiri chiuderà a partire dal 19 gennaio, per riaprire indicativamente agli inizi di giugno. Per il bar, invece, la serrata è prevista già a partire dal prossimo 9 gennaio. La chiusura per lavoro non pregiudicherebbe comunque la riapertura dell'attività: sotto questo punto di vista, il lavoro dei dipendenti della libreria dovrebbe essere saldo.

Prevista una "riorganizzazione" degli spazi interni, dunque con lavori che cambieranno gli attuali interni della Feltrinelli di Chiaia. Non si sa invece cosa prenderà il posto della caffetteria: potrebbe essere adibita semplicemente a nuova area per la vendita di libri, oppure altro ancora. Probabile che a portare alla chiusura del bar interno siano stati i costi troppo alti che, legati ai problemi dovuti alla pandemia che ha diminuito la portata degli avventori in questi tre anni, alla fine abbiano fatto optare per la chiusura definitiva, che scatterà non a caso subito dopo le festività, lunedì 9 gennaio. All'interno della libreria, invece, ci sarà "solo" un restyling: ma sulla riapertura, che avverrà attorno ai primi di giugno "salvo il prorogarsi dei lavori" si attende una data definitiva nelle prossime settimane, o più realisticamente attorno ad aprile.