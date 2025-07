La Federico II di Napoli è ultima nella classifica Censis delle migliori università d’Italia

L’Università Federico II si posiziona ultima in Italia per quanto riguarda i mega atenei statali, nella classifica del Censis.

La sede centrale dell’Università Federico II di Napoli

Le università del Sud Italia crescono, ma la Campania purtroppo arranca. Questo, in sostanza, il quadro delineato dal Censis che, come ogni anno ormai da 25 anni, ha stilato la classifica dei migliori atenei d'Italia. Sfortunatamente, nella classifica che riguarda i mega atenei statali, ovvero quelli che hanno oltre 40mila iscritti, l'Università Federico II di Napoli occupa l'ultima posizione, con un punteggio di 75,5 su 100. Volendo ampliare il discorso, però, come detto in apertura, la situazione nel Mezzogiorno è migliorata, dal momento che le università del Sud, rispetto allo scorso anno, hanno fatto registrare un aumento delle iscrizioni del 6,1%.

Bene l'università di Salerno, male l'Orientale e la Vanvitelli

Mentre, come abbiamo visto, la Federico II di Napoli è fanalino di coda nella sua categoria, le performance delle altre università della Campania è altalenante. Si difende l'Università degli Studi di Salerno, che tra i grandi atenei statali (ovvero quelli che hanno tra i 20mila e i 40mila iscritti) mantiene, come l'anno scorso, la settima posizione, con un punteggio di 86,2. Nella stessa categoria, in ultima posizione troviamo invece l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", con 78,7.

Per quanto riguarda i medi atenei statali (10-20mila iscritti), l'Università Parthenope è al 12esimo posto, con un punteggio di 83,7, mentre nella medesima categoria è all'ultimo posto l'Università L'Orientale, con 79,2 punti.

Infine, tra i piccoli atenei statali (meno di 10mila iscritti), si comporta bene l'Università del Sannio, che è quinta, con 84,8 punti. Si segnala, tra le università non statali, il Suor Orsola Benincasa di Napoli, che ha 75,2 punti.