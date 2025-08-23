La F sulla targa diventa una E: così lo scooter inganna la Ztl a Ischia. Denunciata una 24enne

Immagine di repertorio

La lettera F sulla targa diventava una E: con questo stratagemma una ragazza di 24 anni pensava di poter ingannare la Ztl sull'isola di Ischia e transitare impunita. I carabinieri della locale compagnia, nelle scorse ore, hanno operato molti controlli sull'isola verde. Proprio durante una di queste attività di controllo del territorio, i militari dell'Arma si sono imbattuti in uno scooter che ha attirato la loro attenzione: una piccola striscia di nastro isolante, applicata sulla targa, aveva trasformato una F in una E. Con questo trucco artigianale, la giovane pensava di eludere le telecamere della Ztl e i controlli delle forze dell'ordine; invece, è stata denunciata dai carabinieri per uso di targhe manomesse e falsità.

Nel corso dei controlli operati dai carabinieri a Ischia nelle scorse ore, inoltre, è stato denunciato anche un giovane incensurato di 30 anni, nel giorno del suo compleanno: è stato rintracciato nei pressi del porto e trovato in possesso di un coltello nello zaino. E ancora, i carabinieri hanno denunciato anche un uomo di 46 anni per furto aggravato, in quanto è stato sorpreso mentre estraeva benzina dai serbatoi di alcuni scooter parcheggiati. A Casamicciola, invece, due gestori di altrettanti B&B sono stati denunciati per non aver comunicato le generalità degli ospiti.