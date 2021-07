La dedica di una mamma ai bimbi malati e ricoverati all’ospedale Santobono Le mamme che combattono quotidianamente per la guarigione dei propri figli ricoverati all’ospedale Santobono spesso scelgono dopo il loro percorso di dare una mano agli altri genitori alle prese col dramma di un figlio malato. Tra le perle di dolcezza e di coraggio ci sono tante storie da raccontare.

A cura di Ciro Pellegrino

Nel corso degli anni le hanno definite in ogni modo: ‘mamme guerriere', ‘mamme coraggio', ‘mamme forti'. Fatto sta che l'adagio secondo cui «quando si ammala un bambino, si ammala tutta la famiglia» è assolutamente vero e chi ci è passato lo sa.

Nel processo di sofferenza, ansia e paura, non privo di ostacoli, tempi lunghi e necessità di pazienza, vissuto in uno ‘spazio bianco' diremmo prendendo a prestito il titolo di un bel libro sull'argomento scritto da Valeria Parrella ci sono le varie fasi della malattia: ricoveri, analisi, terapie, cure e guarigione (non sempre scontata). I genitori sono coinvolti in vario modo e sempre più spesso, dopo essersi visti e confrontati per settimane, mesi, nelle stesse corsie d'ospedale si conoscono e si danno forza a vicenda.

C'è anche chi dopo aver passato l'inferno decide di mettere a disposizione la sua esperienza per aiutare gli altri. E per aiutare le strutture ospedaliere ad assistere non solo i piccoli malati ma anche i genitori. La Fondazione Santobono-Pausilipon che prende il nome dall'ospedale pediatrico di Napoli, spesso fa emergere attraverso i propri canali social, una serie di esperienze e di storie di genitori e di bimbi e ragazzini in cura o guariti. Fra loro c'è quella di Tania, Federica e Giuditta, mamme che hanno promosso, con l'aiuto di altri genitori, una raccolta di fondi riuscendo ad arrivare a 500 euro da destinare al dipartimento di Oncologia. «Gesti importanti che scaldano i cuori» li definisce la Fondazione con un post su Facebook.

Tra le cose toccanti emerse in questa iniziativa c'è una sorta di lettera-poesia di mamma Giuditta, dedicata ai bimbi e ai genitori che li supportano e aiutano ad ogni ora del giorno e della notte.