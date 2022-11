La dedica di Renato Zero a Ischia: “Non sei stata amata come meritavi” Il famoso cantautore, attraverso i social, alla sua amata isola. “Arrivo più tardi. L’ultimo di tutti. Perché non mi è stato facile accettare questo sgomento” ha scritto.

A cura di Valerio Papadia

Tanti, tantissimi i messaggi che, da quattro giorni ormai, si stanno susseguendo sui social per l'enorme tragedia di Ischia: alle prime luci di sabato scorso, 26 novembre, una tremenda frana si è abbattuta su Casamicciola, provocando la morte di 8 persone – il bilancio è purtroppo provvisorio – mentre altre 4 sono ancora disperse. Tra i messaggi è arrivato anche quello di Renato Zero, amatissimo cantautore: "Arrivo più tardi. L’ultimo di tutti. Perché non mi è stato facile accettare questo sgomento" è questo l'incipit del pensiero che il cantante ha affidato a Facebook.

Il messaggio di Renato Zero per Ischia

Un messaggio lungo, una dedica a cuore aperto quella che Renato Zero, che si definisce "turista e amico" ha voluto scrivere per Casamicciola e per tutta l'isola di Ischia in queste ore così drammatiche. Ecco cosa ha scritto il cantautore romano: