La coppia trasloca e abbandona il cane nella vecchia casa: denunciati, l'animale salvato dai carabinieri La coppia ha deliberatamente lasciato l'animale nella vecchia casa una volta ultimato il trasloco: il cane è stato tratto in salvo dai carabinieri forestali e dall'Asl.

A cura di Valerio Papadia

Lo hanno lasciato lì come fosse un suppellettile ormai inutilizzabile, abbandonandolo da solo in una casa vuota: a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, un cane è stata abbandonato da una coppia che, una volta ultimato il trasloco, ha deciso deliberatamente di lasciare l'animale nella vecchia casa e di non portarlo a vivere con loro nella nuova abitazione.

Per fortuna il cane – che è risultato essere una femmina di circa un anno di età, sprovvisto del regolare microchip – è stato trovato dai carabinieri della stazione forestale di Castel Volturno, che hanno provveduto ad accudirlo e a rifocillarlo fino all'arrivo del personale del Servizio Veterinario dell'Asl di Caserta, che ha fornito all'animale tutte le cure necessarie e ha provveduto all'affidamento del cagnolino presso il canile convenzionato; saranno così avviate le pratiche propedeutiche per l'affidamento dell'animale.

I militari dell'Arma hanno poi proceduto all'identificazione della coppia che ha abbandonato il cagnolino: i due sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.