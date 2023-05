La Coppa Scudetto esposta a Napoli: i tifosi potranno fare foto e selfie fino al 3 giugno La Coppa Campioni d’Italia arriva a Napoli: per i tifosi possibilità di foto e selfie fino alla sera del 3 giugno, a 24 dalla premiazione allo Stadio Maradona.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Coppa Campioni d'Italia è arrivata a Napoli: il trofeo che si consegna a chi vince lo Scudetto sarà consegnato a capitan Giovanni Di Lorenzo al termine di Napoli-Sampdoria la sera del 4 giugno, con la chiusura del campionato vinto trionfalmente dagli azzurri. Ma in questi giorni sarà esposta a Piazza dei Martiri, nel negozio della Tim, società che è anche sponsor del campionato italiano di calcio. Per i tifosi, anche la possibilità di fare foto e selfie con la tanto ambita coppa, che a Napoli mancava dal 1990, anno dell'ultimo scudetto azzurro.

Oggi, la Coppa Campioni d'Italia è stata portata nel capoluogo partenopeo da Marco Sanza, amministratore delegato di Tim Retail ed esposta nel negozio Tim di Piazza dei Martiri, dove resterà fino al 4 giugno. Per i tifosi, da mercoledì 24 maggio e fino alla sera del 3 giugno, ci sarà la possibilità di scattare foto e selfie con la coppa all'interno del negozio: si attendono già lunghe file per i prossimi giorni. Il trofeo sarà esposto in orari prestabiliti, ovvero gli stessi del negozio di telefonia: dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 dei giorni lavorativi (chiuso, invece, la domenica). La teca, illuminata e protetta, conterrà l'ambita coppa Campioni d'Italia e sarà vigilata nel negozio Tim da un istituto di polizia privata attivo 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana. Per chi scatterà foto e selfie ci sarà anche la possibilità di stampare nel negozio la propria fotografia o realizzare addirittura cover per il proprio cellulare. Poi il 4 giugno verrà portata allo Stadio Maradona per la consegna ufficiale alla squadra di Luciano Spalletti.