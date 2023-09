La cocaina arriva da Panama nascosta in mezzo alle scarpe: sequestrati 120 chili, valgono 30 milioni L’ingente quantitativo di droga è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza in un deposito a San Giorgio a Cremano: la cocaina era arrivata al Porto di Salerno occultata in un carico di scarpe da lavoro. Arrestato un 38enne.

A cura di Valerio Papadia

Traffico internazionale di droga da Panama al Porto di Salerno: questo l'oggetto delle indagini della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno, che ha portato al sequestro di 120 chili di cocaina in un deposito di San Giorgio a Cremano, nella provincia partenopea, e all'arresto in flagranza di reato di un uomo di 38 anni.

Le indagini sono scattate dopo che al Porto di Salerno è arrivato un carico, proveniente da Panama e destinato a un'azienda con sede dichiarata a Milano, che conteneva scarpe da lavoro: all'interno, però, occultati in mezzo alle calzature, i militari delle Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sequestrato 104 pani di cocaina.

La cocaina sequestrata vale 30 milioni di euro

I servizi di osservazione messi subito in campo dalla Guardia di Finanza di Salerno, con il supporto a distanza della Sezione Aerea del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, hanno permesso di documentare, in tempo reale, le operazioni di prelievo e di consegna dell'ingente quantitativo di droga, che è stato trasportato in un deposito di San Giorgio a Cremano. Qui, i finanzieri hanno arrestato in flagranza il 38enne e hanno sequestrato i 120 chili di cocaina: i militari ne hanno stimato il valore in 30 milioni di euro.