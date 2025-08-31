La cassiera non mette i prodotti sullo scontrino e la cliente ruba la spesa: le due donne arrestate nel Casertano

Due donne complici, una cassiera di un supermercato e una cliente, sono state arrestate dai carabinieri a Santa Maria Capua Vetere: la prima ha omesso di inserire alcuni prodotti sullo scontrino, così che la seconda potesse portarli via.

Tra la cassiera di un supermercato e quella che all'apparenza era una cliente come tutte le altre, c'era in realtà un tacito accordo per rubare la spesa; accordo che si è concluso con l'arresto delle due donne. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, nel pomeriggio di ieri, sabato 30 agosto, in un supermercato di Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta, la cassiera, dipendente dell'attività commerciale, avrebbe omesso di inserire sullo scontrino della spesa della sua complice numerosi prodotti alimentari, in modo che la cliente potesse portare via merce per un valore di oltre 255 euro, senza però pagarne nemmeno uno.

Le due donne sono state sottoposte agli arresti domiciliari

Lo stratagemma messo in atto dalle due donne, però, non è sfuggito ai controlli interni al supermercato: sul posto sono pertanto intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere, che hanno fermato le due donne e le hanno arrestate. Si tratta di due 39enne, una residente a Casapulla e l'altra a Curti, che dopo l'arresto sono state condotte presso le rispettiva abitazioni, nelle quali sono state ristrette agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicate con rito direttissimo.