La casa va a fuoco, coppia con tre bambini si rifugia sul balcone e chiede aiuto: salvati È successo questa notte a Qualiano, nella provincia di Napoli: l’appartamento è andato completamente distrutto, ma non si registrano feriti.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura, questa notte, per una famiglia di Qualiano, nella provincia di Napoli: improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, il loro appartamento è andato a fuoco. Intorno alle 4, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Gigante, dove era stato segnalato al 112 un incendio in un appartamento.

L'appartamento distrutto dalle fiamme

Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno notato una coppia con i tre figli piccoli che chiedeva aiuto dal balcone di casa, dove si erano rifugiati per scampare alle fiamme. In aiuto ai carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco: l'incendio è stato domato e le fiamme sono state estinte. L'appartamento è stato distrutto dall'incendio e dichiarato inagibile; nessun danno, invece, per l'abitazione che si trova al piano superiore.

L'incendio forse provocato da un guasto elettrico

Pompieri e militari dell'Arma, una volta estinto il rogo, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incendio: da una prima analisi, le fiamme potrebbero essere state generate dal surriscaldamento di alcuni elementi elettrici presenti nell'abitazione. Serviranno indagini più approfondite per individuare la causa precisa del rogo.