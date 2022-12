La carica dei carro attrezzi a Napoli: tra stadio e Vomero rimossi 117 veicoli in poche ore Controlli a tappeto a Napoli, nei pressi dello stadio, nelle aree di movida e al Vomero: centinaia di persone identificate, rimossi veicoli in divieto di sosta.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Sono in totale 117 i veicoli che, nel giro di poche ore, sono stati rimossi dal carro attrezzi a Napoli durante i controlli delle forze dell'ordine tra Fuorigrotta, Vomero e le zone della movida. Le operazioni, condotte da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale, si sono concentrate nelle aree della movida della zona collinare e nei pressi dello stadio Maradona, dove ieri era in programma l'amichevole tra il Napoli e il Villareal (conclusasi 3-2 per gli spagnoli).

Controlli per l'incontro Napoli-Villareal

Ieri sera, nell'ambito dei controlli predisposti dalla Questura in concomitanza dell'amichevole nello stadio Maradona, gli agenti del commissariato San Paolo hanno sanzionato 5 persone, tra i 20 e i 43 anni, per detenzione di sostanza stupefacente e violazione del regolamento d'uso di impianto sportivo. I poliziotti hanno inoltre denunciato un 52enne napoletano che aveva acceso un fumogeno nella parte alta della curva A durante la partita; nei confronti dell'uomo è stata avviata la procedura finalizzata al Daspo. Nei dintorni dello stadio sono stati sanzionati 8 parcheggiatori abusivi e la Polizia Locale ha rimosso 65 veicoli in divieto di sosta e contestato 82 violazioni al Codice della Strada.

Al Vomero 52 veicoli rimossi col carro attrezzi

Nella giornata di ieri i poliziotti dei commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale della Polizia Locale hanno effettuato controlli mirati anche nelle aree della movida del centro di Napoli e al Vomero. Gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno identificato 41 persone, controllato 10 veicoli e 6 esercizi commerciali tra via Chiaia, via Riviera di Chiaia, via dei Mille, piazza Vittoria, via san Pasquale a Chiaia, piazza dei Martiri, piazza Giovanni Amendola, piazza Trieste e Trento, Galleria Umberto I e corso Vittorio Emanuele; in vico Belledonne a Chiaia sono stati sanzionati tre esercizi commerciali per violazione del nulla osta di impatto acustico e un quarto in via Caracciolo per occupazione abusiva di suolo pubblico.

A San Martino, in piazza Vanvitelli, in piazza Medaglie d'Oro, in via Scarlatti, in via Luca Giordano e in via Aniello Falcone gli agenti del commissariato Vomero hanno identificato 37 persone, di cui 2 con precedenti di polizia, controllato 5 esercizi commerciali e 66 veicoli; sono state contestate 52 violazioni al Codice della Strada, con rimozione forzata per divieto di sosta e fermata in via Cilea, in via Aniello Falcone, in piazza Bernini e in via Domenico Fontana.