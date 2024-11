La canzone di Pino Daniele che racconta il terremoto del 23 novembre 1980 in Irpinia: “È sempe sera”

video suggerito

«Chist'anno nun se po' scurdà». Così inizia "È sempe sera", 11esima traccia del lato B di "Vai mò", quarto album in studio di Pino Daniele, uscito nell'estate del 1981, pochi mesi dopo l'orrore del terremoto d'Irpinia e Basilicata del 23 novembre 1980.

Un particolare che non molti sanno è che quel testo, quella canzone, traggono la loro ispirazione dalla tragedia che sancì una cesura tra la Napoli di ieri e quella di oggi, la città contemporanea che Pino Daniele cantava e ha cantato fino alla fine. Il tema della sera, della «nuttata» cara ad Eduardo De Filippo in "Napoli milionaria" torna con Pino Daniele che non fa certo riferimento solo all'orario in cui la terra tremò per ben 90 secondi, radendo al suolo interi paesi.

La canzone consta di poche righe di testo, fu fortemente voluta come chiusura di "Vai mò" da Pino Daniele:

Chist'anno nun se po' scurdà

avuote ‘e gira è sempe sera

ma c'amma fà'

pe' avè nu poco ‘e bene

e sempe ‘ncuollo a voglia ‘e dà'

ma i'mo' nun ‘ngarro cchiù

ma i'mo' nun'ngarro cchiù a sunà