La voce rotta dal pianto, il volto che ancora mostra i segni delle botte: si è presentata così sui social, senza filtri, ma senza paura, Giuliana Danzè, giovane cantante di Benevento, 26 anni, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un video nel quale denuncia le violenze subite dall'ex compagno, mostrando i lividi sul volto e sul corpo. Immagini che lei stessa definisce forti, magari anche fastidiose per qualcuno, ma necessarie affinché tante donne nella sua condizione trovino il coraggio di denunciare. "I social vengono utilizzati impropriamente da tante persone, io oggi voglio metterci la faccia per denunciare pubblicamente quanto mi è capitato" è la premessa della giovane cantante.

"Volevo ricordare che l’amore non è violenza, è sostegno reciproco – prosegue Giuliana -. E ricordate che non è colpa vostra, io non mi sento in colpa, non ho nemmeno paura, che mi spaccassero la faccia un’altra volta. Lotterò affinché nessuna persona si senta come me. La violenza, psicologia e fisica, non dovrebbe esistere per nessuno". Nel suo video, Giuliana ringrazia tutte le persone che sono state accanto a lei, compresi i sanitari dell'ospedale di Benevento che l'hanno curata e accudita.

Infine, la giovane cantante lancia un messaggio a tutte le altre donne nella sua stessa condizione: "Spero che il mio coraggio sia di ispirazione. Sto guarendo velocemente perché dentro di me ho una forza che va contro ogni logica e ogni legge. Amatevi, rispettatevi e non abbiate paura: io tornerò più forte di prima, piena di amore e di voglia di vivere e tornerò a cantare e a vivere la musica ancora con più passione. Ricordate che chi resta in silenzio è complice, chi non parla è complice. Siate forti, che le vostre anime possano purificarsi. E a tutte le donne: credete in voi stesse e non abbiate paura".