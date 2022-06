La cantante Camila Cabello in vacanza tra Napoli e Amalfi. Il post in italiano: “Mi sono innamorata” La cantante, in vacanza tra Napoli e la Costiera Amalfitana, si è lasciata andare a una dichiarazione d’amore per il cibo, la lingua e la cultura del posto.

A cura di Valerio Papadia

Vacanze italiane per la cantante Camila Cabello, che si è concessa alcuni giorni di relax nel nostro Paese dopo essersi esibita allo Stade de France in occasione della finale di Champions League. La cantante cubana, naturalizzata statunitense, 25 anni, ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro e di concedersi qualche giorno di relax tra Napoli e la Costiera Amalfitana, in particolare Amalfi e Positano, dove ha avuto l'occasione di entrare in contatto con la gastronomia, la gente e la cultura locale, delle quali si è innamorata, come ha dichiarato lei stessa in un post, scritto in italiano e apparso nelle scorse ore sulla sua pagina Instagram, dove vanta oltre 63 milioni di fan.

Sul social delle immagini, infatti, la cantante ha pubblicato un carosello di fotografie – e un video – nelle quali si gode uno spaghetto al pomodoro e una gita in barca tra Amalfi e Positano, oppure ascolta estasiata il pizzaiolo Ciro Oliva prima di gustarsi una pizza da Concettina ai Tre Santi, noto locale del Rione Sanità, a Napoli. A corredo delle immagini, Camila Cabello scrive, come detto in italiano: "Amalfi, Napoli, Italia. Il tuo cibo, la tua gente, la tua terra, la tua musica, le tue nonne! Sono innamorata".

Chi è Camila Cabello, una delle popstar più famose al mondo

Nata a Cojimar, a Cuba, il 3 marzo del 1997, Camila Cabello si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti, a Miami, a cinque anni. La popolarità arriva nel 2012 quando, insieme al gruppo Fifth Harmony, partecipa al famoso talent show X-Factor Usa: il gruppo si classifica al terzo posto, ma acquisisce grande fama. Nel 2016 Camila lascia le Fifth Harmony e inizia la carriera da solista: nello stesso anno, grazie al singolo Havana, diventa una delle popstar più famose al mondo.